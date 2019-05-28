28.05.2019 17:58

Маленькую путешественницу полицейские нашли за несколько часов

Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.



// Нацполиция

Поздно вечером 27 мая по дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение о том, что на окраине города Балаклея исчезла 10-летняя девочка. Ребенок ушел со школы, но домой не вернулся.



В результате проведения поисковых мероприятий сотрудники ювенальной превенции совместно с следственно-оперативной группой разыскали малолетнюю беглянку. Все это время она находилась у подруги.



С школьницей полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Относительно опекунов составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.