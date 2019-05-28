28.05.2019 18:40

На ХТЗ из задымленной квартиры спасли двухлетнюю девочку

В Индустриальном районе Харькова бойцы ГСЧС спасли жизнь ребенку



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По данным ГСЧС, 28 мая в 13:32 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на первом этаже жилой девятиэтажки на проспекте Александровском, 154-а.

На месте спасатели установили, что задымление произошло в одной из квартир на первом этаже. Открыв металлическую дверь с помощью шанцевого инструмента, спасатели вошли внутрь квартиры. В дыму они отыскали двухлетнюю девочку, оставленную в одиночестве.

Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам.

Во время дальнейшего обследования спасатели установили, что открытого пожара не происходит – только подгорает детская каша на кухонной плите. Спасатели перекрыли газовый вентиль и удалили дым из квартиры.

Врачи обследовали девочку и, передав ее матери, отпустили домой.