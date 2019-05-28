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28.05.2019  19:20   

На Москалевке горел двухэтажный дом (ФОТО)

В Новобаварском районе спасатели локализовали пожар в двухэтажном жилом доме


://kh.sfs.gov.ua

По данным ГСЧС, 28 мая в 14:31 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Москалевской, 18 в Харькове.

На момент прибытия спасателей горел чердак дома на площади 80 кв. м.

В 16:27 огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.

Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации пожара. Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС по Харьковской области
 Тэги:  пожар, локализация, харьков, москалевка, жилой, двухэтажный
 
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