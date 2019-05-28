На Москалевке горел двухэтажный дом (ФОТО)

В Новобаварском районе спасатели локализовали пожар в двухэтажном жилом доме
По данным ГСЧС, 28 мая в 14:31 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Москалевской, 18 в Харькове.
На момент прибытия спасателей горел чердак дома на площади 80 кв. м.
В 16:27 огонь удалось локализовать. Пострадавших нет.
Сейчас продолжаются мероприятия по окончательной ликвидации пожара. Причина его возникновения устанавливается.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
влажн.:
давл.:
ветер: