Сбежавшую из больницы девочку-подростка вернули под примотр медиков

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.
Как сообщалось ранее, 17-летняя девушка 22 мая самовольно покинула помещение Городской клинической больницы № 18.
Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскали пропавшую девушку. Все это время она находилась у своего знакомого в Харьковской области.
Сотрудники ювенальной превенции провели с девушкой профилактическую беседу и вернули в учреждение здравоохранения.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: