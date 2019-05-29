Главная Новости Криминал и происшествия Сбежавшую из больницы девочку-подростка вернули под примотр медиков
29.05.2019  08:51   

Сбежавшую из больницы девочку-подростка вернули под примотр медиков

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.


// Facebook

Как сообщалось ранее, 17-летняя девушка 22 мая самовольно покинула помещение Городской клинической больницы № 18.

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскали пропавшую девушку. Все это время она находилась у своего знакомого в Харьковской области.

Сотрудники ювенальной превенции провели с девушкой профилактическую беседу и вернули в учреждение здравоохранения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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