29.05.2019 08:51

Сбежавшую из больницы девочку-подростка вернули под примотр медиков

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.



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Как сообщалось ранее, 17-летняя девушка 22 мая самовольно покинула помещение Городской клинической больницы № 18.

Сотрудники Немышлянского отдела полиции разыскали пропавшую девушку. Все это время она находилась у своего знакомого в Харьковской области.



Сотрудники ювенальной превенции провели с девушкой профилактическую беседу и вернули в учреждение здравоохранения.