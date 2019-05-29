29.05.2019 09:03

Попросил в долг, чтобы узнать, где деньги лежат: мужчину задержали за совершение кражи (ФОТО)

В совершении преступления обоснованно подозревается 38-летний житель Золочевского района.



// Нацполиция

27 мая около 10:40 в районную полицию поступило сообщение от жительницы села Светличное. Женщина рассказала, что из ее дома только похитили денежные средства в размере 5400 гривен.



Принятыми мерами сотрудники сектора реагирования патрульной полиции установили местонахождение злоумышленника и в результате преследования задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый житель села Лютовка Золочевского района.



Во время досудебного расследования установлено, что правонарушитель гостил у своих знакомых и попросил одолжить ему 200 гривен в проездной билет в соседней области. Переночевав, нашел кошелек в доме приятелей, тайком вытащил оттуда 5400 гривен, после чего покинул домовладение.



Деньги изъяты и возвращены владелице.



Следователем Золочевского отделения полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.



Следственные действия продолжаются.