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29.05.2019  10:14   

Нетрезвого виновника ДТП вычислили по побитой машине (ФОТО)

Патрульные обнаружили водителя навеселе, который совершил ДТП и скрылся с места аварии.


// Патрульная полиция

Утром 29 мая во время патрулирования на улице 23 Августа полицейские увидели автомобиль Lanos с повреждениями, который двигался на большой скорости.

На законное требование об остановке водитель нe реагировал. Патрульным удалось остановить автомобиль.

Во время общения с водителем полицeйские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти осмотр, результат которого составил 2,11 промилле.

Также правоохранители выяснили, что водитель Lanos стал участником ДТП с автомобилем ВАЗ 2170 и уехал с места происшествия.

На нарушителя составили три административных протокола по ч. 1 ст. 130 КУоАП, ст. 124 КУоАП и ст. 122-4 КУоАП. Все материалы будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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