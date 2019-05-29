29.05.2019 10:14

Нетрезвого виновника ДТП вычислили по побитой машине (ФОТО)

Патрульные обнаружили водителя навеселе, который совершил ДТП и скрылся с места аварии.



// Патрульная полиция

Утром 29 мая во время патрулирования на улице 23 Августа полицейские увидели автомобиль Lanos с повреждениями, который двигался на большой скорости.

На законное требование об остановке водитель нe реагировал. Патрульным удалось остановить автомобиль.

Во время общения с водителем полицeйские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Водитель согласился пройти осмотр, результат которого составил 2,11 промилле.

Также правоохранители выяснили, что водитель Lanos стал участником ДТП с автомобилем ВАЗ 2170 и уехал с места происшествия.



На нарушителя составили три административных протокола по ч. 1 ст. 130 КУоАП, ст. 124 КУоАП и ст. 122-4 КУоАП. Все материалы будут переданы в суд.