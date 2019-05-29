29.05.2019 10:36

Большой пожар в частном дворе: взорвалось горючее, у хозяина сильные ожоги (ФОТО)

Всю ночь спасатели ликвидировали масштабный пожар в Золочевском районе.



// ГСЧС

28 мая в 22:09 поступило сообщение о пожаре на территории одного из частных домохозяйств, на ул. Каштановой, 36 в поселке Золочев. По первоначальной информации горел автомобиль «Mercedes Sprinter» и гараж.



К месту вызова было направлено пожарно-спасательное подразделение 52-й части ГСЧС в составе двух отделений. На месте спасатели выяснили, что огонь полностью охватил микроавтобус и гараж.

На встречу спасателям из горящей машины выбежал хозяин домовладения, 1968 года рождения. Он был в шоковом состоянии, одежда была обугленной. Вскоре мужчина потерял сознание, так как получил 70% ожогов тела. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр Харькова.



Как впоследствии стало известно, мужчина переливал топливо из пластиковой емкости, находящейся в машине, в емкость, которая была в гараже. Для этого он использовал электрический насос, в котором вдруг произошло короткое замыкание и топливо начало гореть. В момент загорелся микроавтобус. Чтобы его спасти, мужчина сел за руль и уехал со двора. У колодца он остановился. Машина и топливо внутри нее продолжали гореть.



Сразу после прибытия спасателей в автомобиле произошел взрыв, пламя охватило колодец. Еще через несколько минут произошел взрыв в подвале гаража, где также хранилось топливо. В результате этого взрыва здания гаража, летней кухни и сарая, стоявших рядом с гаражом, полностью разрушились. К счастью обошлось без потерь со стороны спасателей.



Общая площадь пожара составляла более 110 кв.м.



Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства. К месту происшествия были направлены: 1 отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части из Дергачей и добровольная пожарная команда комбината «Рассвет». Всего в мероприятиях по ликвидации пожара принимали участие 15 человек личного состава ГСЧС, 3 волонтера и 4 единицы пожарной техники, подано 2 водяных пожарных ствола и 1 пенный.

Благодаря оперативным усилиям спасателей в 22:44 огонь удалось локализовать и спасти жилой дом. В 07:30 пожар полностью ликвидирован.



Устанавливаются все обстоятельства данного чрезвычайного происшествия.