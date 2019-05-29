В Слободском районе ограбили лотерейный клуб

Работники полиции оперативно задержали за совершение грабежа 29-летнего жителя Валковского района.
28 мая в полиции обратилась 47-летняя женщина, которая работает кассиром в лотерейном клубе. Она заявила о том, что неизвестный угрожал ей физической расправой и завладел деньгами из кассы в сумме 580 гривен.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, оперативные работники и патрульные полицейские. С помощью общественности злоумышленника задержали через несколько часов.
По данному факту следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
Следствие продолжается.
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