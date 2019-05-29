В Харьковском СИЗО сахар смешали с наркотиками

28 мая сотрудники ГУ «Харьковской следственный изолятор» предупредили попытку доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.
Так, во время осмотра посылки, поступившей на имя заключенного 1979 года рождения от гражданина, в пакете с сахаром обнаружили порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство.
По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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