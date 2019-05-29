29.05.2019 15:20

В Харьковском СИЗО сахар смешали с наркотиками

28 мая сотрудники ГУ «Харьковской следственный изолятор» предупредили попытку доставки запрещенных предметов в охраняемую зону.



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Так, во время осмотра посылки, поступившей на имя заключенного 1979 года рождения от гражданина, в пакете с сахаром обнаружили порошкообразное вещество белого цвета неизвестного происхождения, внешне похожее на наркотическое средство.

По факту изъятия вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в полицию.