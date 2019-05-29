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29.05.2019  16:01   

Загулявшего с друзьями подростка привели домой полицейские

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.


// Facebook

27 мая в полицию обратилась бабушка 16-летнего парня. Женщина сообщила, что ее внук пошел гулять и домой не вернулся.

28 мая, в ходе розыскных мероприятий, полицейские установили местонахождение подростка и вернули его домой. Как выяснилось, все это время он гулял с друзьями.

С парнем работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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