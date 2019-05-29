Загулявшего с друзьями подростка привели домой полицейские

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.
27 мая в полицию обратилась бабушка 16-летнего парня. Женщина сообщила, что ее внук пошел гулять и домой не вернулся.
28 мая, в ходе розыскных мероприятий, полицейские установили местонахождение подростка и вернули его домой. Как выяснилось, все это время он гулял с друзьями.
С парнем работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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