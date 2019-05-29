29.05.2019 16:01

Загулявшего с друзьями подростка привели домой полицейские

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.



// Facebook

27 мая в полицию обратилась бабушка 16-летнего парня. Женщина сообщила, что ее внук пошел гулять и домой не вернулся.



28 мая, в ходе розыскных мероприятий, полицейские установили местонахождение подростка и вернули его домой. Как выяснилось, все это время он гулял с друзьями.



С парнем работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.