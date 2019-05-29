Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове осудили неадеквата, который устроил резню из-за перепутанной рюмки на «старый» Новый год
29.05.2019  18:20   

В Харькове осудили неадеквата, который устроил резню из-за перепутанной рюмки на «старый» Новый год

По сообщению в пресс-службе прокуратуры Харьковской области районным судом осудили мужчину, который порезал ножом лицо незнакомца.


// facebook

По данным ведомства, Ленинский районный суд признал виновным в дерзком хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины) 36-летнего харьковчанина.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы.

Происшествие произошло вечером 14 января текущего года на проспекте Героев Сталинграда. Злоумышленник и будущая жертва каждый со своей компанией пили в рюмочной. Там хулиган случайно выпил водку из рюмки мужчины. Последний сделал ему замечание, а потом перевел все в шутку. Конфликта якобы удалось избежать.

Однако, когда заведение закрылось, и посетители ушли по домам, злоумышленник понял, что человек который сделал ему замечание, идет позади. Он решил ему отомстить. Вытащил нож и направился к мужчине.

Подойдя вплотную, злоумышленник ударил свою жертву ножом в шею. Затем повалил мужчину на землю и продолжил бить ножом по лицу и телу. Жертве удалось вырваться и убежать. Но нападавший догнал мужчину и продолжил его резать. Потом опять повалил на землю, перевернул на спину и, сев сверху, размахивал ножом перед лицом. Потерпевший стал кричать и звать на помощь. Нападающий испугался и убежал.

Приговор не вступил в законную силу, продолжается время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  алкоголь, прокуратура, харьков, резня, застолье, суд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Криминал и происшествия Под Харьковом полицейские поймали пьяных автоворов 08.05 Криминал и происшествия На ХТЗ пьяного водителя и пассажира приковали наручниками к столбу (ФОТО) 06.05 Экономика и промышленность Цены на алкоголь и сигареты с лета 2019 будут расти
 
 

Видео

В Харькове начали работать пришкольные лагеря
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 