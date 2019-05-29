29.05.2019 18:20

В Харькове осудили неадеквата, который устроил резню из-за перепутанной рюмки на «старый» Новый год

По сообщению в пресс-службе прокуратуры Харьковской области районным судом осудили мужчину, который порезал ножом лицо незнакомца.



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По данным ведомства, Ленинский районный суд признал виновным в дерзком хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины) 36-летнего харьковчанина.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, суд назначил злоумышленнику наказание в виде трех лет лишения свободы.

Происшествие произошло вечером 14 января текущего года на проспекте Героев Сталинграда. Злоумышленник и будущая жертва каждый со своей компанией пили в рюмочной. Там хулиган случайно выпил водку из рюмки мужчины. Последний сделал ему замечание, а потом перевел все в шутку. Конфликта якобы удалось избежать.

Однако, когда заведение закрылось, и посетители ушли по домам, злоумышленник понял, что человек который сделал ему замечание, идет позади. Он решил ему отомстить. Вытащил нож и направился к мужчине.

Подойдя вплотную, злоумышленник ударил свою жертву ножом в шею. Затем повалил мужчину на землю и продолжил бить ножом по лицу и телу. Жертве удалось вырваться и убежать. Но нападавший догнал мужчину и продолжил его резать. Потом опять повалил на землю, перевернул на спину и, сев сверху, размахивал ножом перед лицом. Потерпевший стал кричать и звать на помощь. Нападающий испугался и убежал.

Приговор не вступил в законную силу, продолжается время на апелляционное обжалование. По требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.