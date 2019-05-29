После бунта в Одесской колонии практически во всех других колониях прошли спец-учения охраны (ФОТО)

Под стук дубинок по щитам группа быстрого реагирования демонстрировала навыки подавления массовых беспорядков
28 мая 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» проведены практические тренировки личного состава группы быстрого реагирования.
При проведении занятий основное внимание уделялось владению строевыми приемами с щитами, порядок построения и перестроения личного состава при возникновении непредвиденных ситуаций при выполнении задач по пресечению массовых беспорядков в учреждениях исполнения наказаний и ликвидации массовых беспорядков.
Отдельно участникам мероприятия разъяснили порядок действий, а также обеспечили оборудованием для условной ликвидации массовых беспорядков.
«Быстрые и слаженные действия группы быстрого реагирования при возникновении нештатных ситуации особенно важны, так как от них зависит, в первую очередь, безопасность персонала.
Систематическое проведение таких занятий улучшает физическое состояние персонала учреждения, а также позволяет эффективно выполнять возложенные на сотрудников служебные обязанности при возникновении экстренных ситуаций », - отметил начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин.
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