30.05.2019 09:32

Суд продлил арест обвиняемым в теракте возле Дворца спорта

Фрунзенский райсуд Харькова продлил меру пресечения обвиняемым в теракте возле Дворца спорта.



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"Сегодня суд продлил на 60 суток меру пресечения обвиняемым в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.



Как сообщалось, 22 февраля 2015 возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествие по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (среди них один из координаторов местного евромайдан Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое скончались в больнице.



По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесены информацию о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).



26 февраля 2015 в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержали трех жителей области по подозрению в совершении теракта 22 февраля. Всем трем объявлено подозрение по ч.3 ст.258 (террористический акт) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. 22 апреля 2015 обвинительный акт был направлен в Фрунзенского райсуда Харькова.



22 февраля 2017 прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс завершен на 90%".



21 апреля 2017 суд решил не продолжать слушания по делу после изменения состава коллегии судей, а начать ее рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.