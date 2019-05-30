Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке Mercedes пошел на таран трамвая (ФОТО)
30.05.2019  11:04   

На Салтовке Mercedes пошел на таран трамвая (ФОТО)

Авария произошла 30 мая около восьми часов утра на Салтовском шоссе, 73-В.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины, столкнулся с трамваем.

На водителя авто Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Криминал и происшествия Нетрезвого виновника ДТП вычислили по побитой машине (ФОТО) 28.05 Криминал и происшествия Пьяный водитель на микроавтобусе врезался в такси (ФОТО) 28.05 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Студенческой: подробности от полиции (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове начали работать пришкольные лагеря
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 