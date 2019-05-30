30.05.2019 11:04

На Салтовке Mercedes пошел на таран трамвая (ФОТО)

Авария произошла 30 мая около восьми часов утра на Салтовском шоссе, 73-В.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины, столкнулся с трамваем.



На водителя авто Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.