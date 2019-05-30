На Салтовке Mercedes пошел на таран трамвая (ФОТО)

Авария произошла 30 мая около восьми часов утра на Салтовском шоссе, 73-В.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 10.2 ПДД Украины, столкнулся с трамваем.
На водителя авто Mercedes патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: