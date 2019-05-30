Главная Новости Криминал и происшествия Вор, обчистивший пять квартир на Салтовке, получил приговор
30.05.2019  11:26   

Вор, обчистивший пять квартир на Салтовке, получил приговор

Московский районный суд Харькова признал виновным ранее неоднократно судимого за корыстные преступления 32-летнего харьковчанина в совершении ряда квартирных краж.


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Прокуратура доказала в суде 5 эпизодов преступлений, совершенных в течение июля 2017 - марте 2018 Московском районе города. Жертвами вора становились жители нижних этажей. В квартиры проникал через окна – преимущественно отжимая рамы.
 
Из помещений злоумышленник выносил ценные вещи: технику, изделия из золота и деньги.
 
Общая сумма похищенного составляет около 200 тыс. грн.

Как рассказала начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы и удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших на сумму почти 120 тыс. грн.
 
Приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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