На дуэли скутера и легковушки пострадал скутерист

Утренний «спарринг» водители провели на Юбилейном проспекте
О происшествии сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По данным полиции, 30 мая около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Юбилейном, 42.
По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Ford и мотороллер.
В результате ДТП медики госпитализировали водителя мотороллера. Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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