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30.05.2019  12:33   

На дуэли скутера и легковушки пострадал скутерист

Утренний «спарринг» водители провели на Юбилейном проспекте


://hk.npu.gov.ua

О происшествии сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 30 мая около 9:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Юбилейном, 42.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобиль Ford и мотороллер.

В результате ДТП медики госпитализировали водителя мотороллера. Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  скутер, авто, харьков, проспект, полиция, протокол
 
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