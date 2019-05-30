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30.05.2019  16:03   

Изверг, который убил молотком родную мать и избил беременную сожительницу до потери ребенка, получил пожизненный приговор

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным 30-летнего харьковчанина в убийстве матери и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших к прерыванию беременности, своей сожительнице.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, мужчина был ранее судим за умышленное убийство. После возвращения из мест лишения свободы, он вел аморальный образ жизни - нигде не работал, пьянствовал, вел себя агрессивно.

В марте 2015 года мужчина жестоко поиздевался над сожительницей, находящейся на 28-неделе беременности. Он бил ее руками и ногами по животу, лицу и спине. В результате 30-летняя женщина потеряла ребенка.
 
Врачи сообщили о происшествии правоохранителям. Однако сожительница пожалела изверга и отказалась писать заявление и предоставлять любые показания.
 
В декабре того же года пьяный мужчина поссорился с матерью, схватил молоток и несколько раз ударил им 59-летнюю женщину по голове. От полученных травм она скончалась. Свидетелем убийства стала сожительница мужчины. Убийца приказал ей бежать и пригрозил убить, если она останется.
 
Когда женщина ушла из квартиры, убийца позвонил в полицию и сообщил, что сожительница убила его мать. Однако в ходе следствия эта версия не подтвердилась, и следователи выяснили истинные обстоятельства трагедии.
 
Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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