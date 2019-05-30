Главная Новости Криминал и происшествия 80-летнего мужчину убила зажженная сигарета
30.05.2019  16:31   

80-летнего мужчину убила зажженная сигарета

Утром четверга в Песочина произошел пожар с человеческой жертвой.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 29 мая в 6.38 в квартире многоэтажки по улице Кушнарева, 3 в Песочине произошло возгорание.

Горел диван и домашние вещи на площади 6 кв. м.

Во время пожара погиб владелец квартиры - мужчина 1938 года рождения.

Причина пожара и гибели – неосторожность при курении.

Тэги:  пожар, харьков
 
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