80-летнего мужчину убила зажженная сигарета

Утром четверга в Песочина произошел пожар с человеческой жертвой.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, 29 мая в 6.38 в квартире многоэтажки по улице Кушнарева, 3 в Песочине произошло возгорание.
Горел диван и домашние вещи на площади 6 кв. м.
Во время пожара погиб владелец квартиры - мужчина 1938 года рождения.
Причина пожара и гибели – неосторожность при курении.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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