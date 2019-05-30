30.05.2019 17:41

Под Харьковом сгорел автомобиль налогового ревизора

Полиция открыла уголовное производство по статье 194 УК Украины («повреждение или уничтожение имущества путем поджога»)



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Ночью 29 мая городе Изюм Харьковской области возле жилого дома на проспекте Независимости сгорел автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 03:19, а уже спустя 40 минут огонь был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания машины устанавливают эксперты.

Как удалось узнать журналистам, автомобиль принадлежит старшему налоговому ревизору - инспектору отдела сопровождения судебных споров по вопросам аудита Главного управления ГФС в Харьковской области. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 194 УК Украины («повреждение или уничтожение имущества путем поджога»). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.