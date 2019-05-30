Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом сгорел автомобиль налогового ревизора
30.05.2019  17:41   

Под Харьковом сгорел автомобиль налогового ревизора

Полиция открыла уголовное производство по статье 194 УК Украины («повреждение или уничтожение имущества путем поджога»)


// facebook

Ночью 29 мая городе Изюм Харьковской области возле жилого дома на проспекте Независимости сгорел автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 03:19, а уже спустя 40 минут огонь был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания машины устанавливают эксперты.

Как удалось узнать журналистам, автомобиль принадлежит старшему налоговому ревизору - инспектору отдела сопровождения судебных споров по вопросам аудита Главного управления ГФС в Харьковской области. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 194 УК Украины («повреждение или уничтожение имущества путем поджога»). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  авто, пожар, харьков, налоговая, ревизор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.05 Криминал и происшествия На дуэли скутера и легковушки пострадал скутерист 28.05 Криминал и происшествия Разыскивая автоподжигателей, гвардейцы спасли раненого харьковчанина (ФОТО) 27.05 Власть В МВД показали, какие автономера запрещено использовать харьковчанам
 
 

Видео

Харьковские криминалисты смогут проводить больше экспертиз. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 