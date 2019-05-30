Под Харьковом сгорел автомобиль налогового ревизора

Полиция открыла уголовное производство по статье 194 УК Украины («повреждение или уничтожение имущества путем поджога»)
Ночью 29 мая городе Изюм Харьковской области возле жилого дома на проспекте Независимости сгорел автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщили в пресс-службе облуправления ГСЧС.
По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 03:19, а уже спустя 40 минут огонь был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания машины устанавливают эксперты.
Как удалось узнать журналистам, автомобиль принадлежит старшему налоговому ревизору - инспектору отдела сопровождения судебных споров по вопросам аудита Главного управления ГФС в Харьковской области. Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 194 УК Украины («повреждение или уничтожение имущества путем поджога»). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося.
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