Незаконно продавал боеприпасы: в Харькове СБУ разоблачила сотрудника полиции

Силовики подозревают, что начальник одного из подразделений полиции незаконно продавал боеприпасы.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника подразделения логистики и материально-технического обеспечения одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области на незаконной продаже боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По оперативной информации чиновник незаконно хранил в собственном доме боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм, которые продавал на территории Харьковщины.
Полицейскому силовики сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.
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