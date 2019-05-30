30.05.2019 18:20

Незаконно продавал боеприпасы: в Харькове СБУ разоблачила сотрудника полиции

Силовики подозревают, что начальник одного из подразделений полиции незаконно продавал боеприпасы.



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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили начальника подразделения логистики и материально-технического обеспечения одного из районных отделов ГУ Нацполиции в Харьковской области на незаконной продаже боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По оперативной информации чиновник незаконно хранил в собственном доме боевые патроны для автомата Калашникова калибра 7,62 мм, которые продавал на территории Харьковщины.

Полицейскому силовики сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывных веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК Украины. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.