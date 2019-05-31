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31.05.2019  10:07   

За провоз наркотиков через границу мужчина расплатится 10 годами свободы

Прокуратура доказала в суде вину контрабандиста, который пытался перевезти через государственную границу кокаин и каннабис.


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В сентябре 2018 года 46-летний луганчанин пытался перевезти через международный автомобильный пункт «Гоптовка» кокаин и каннабис.
 
Он расфасовал наркотики в полимерные пакеты и спрятал в топливном баке автомобиля «Volkswagen Passat», на котором и приехал к таможенному посту на рассвете.
 
Во время таможенно-пограничного досмотра в машине было обнаружено 68 свертков с наркотиками. Общий вес изъятого составляет 14 кг.
 
Дергачевский районный суд Харьковской области поддержал позицию прокуратуры области и признал мужчину виновным в попытке контрабанды наркотиков и незаконного оборота наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украина).

Суд назначил контрабандисту наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 В настоящее время приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры злоумышленник находится под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, наркотики, харьков
 
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