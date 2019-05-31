Из-за пожара на кухне эвакуировали жильцов пятиэтажки (ФОТО)

Пожарные эвакуировалы 10 жителей и 1 человека спасли.
30 мая в 11:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по пр. Александровскому, 170.
Огонь вспыхнул на кухне в квартире на втором этаже.
К месту пожара немедленно прибыли 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 11 спасателей. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 5 кв.м. Горели кухонная мебель и вещи.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Проведя разведку, они выяснили, что лестничная клетка задымлена, дым попадал в квартиры на верхних этажах и угрожал их жителям.
Руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации жителей верхних этажей. Всего спасатели вывели на свежий воздух 10 жителей. Еще одну 91-летнюю женщину спасатели вынесли на руках из квартиры на втором этаже. Ей трудно было спуститься самостоятельно.
В 12:07 пожар был локализован, а в 12:40 полностью ликвидирован.
Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: