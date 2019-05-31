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31.05.2019  10:41   

Из-за пожара на кухне эвакуировали жильцов пятиэтажки (ФОТО)

Пожарные эвакуировалы 10 жителей и 1 человека спасли.


// ГСЧС

30 мая в 11:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по пр. Александровскому, 170.

Огонь вспыхнул на кухне в квартире на втором этаже.

К месту пожара немедленно прибыли 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 11 спасателей. На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 5 кв.м. Горели кухонная мебель и вещи.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Проведя разведку, они выяснили, что лестничная клетка задымлена, дым попадал в квартиры на верхних этажах и угрожал их жителям.

Руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации жителей верхних этажей. Всего спасатели вывели на свежий воздух 10 жителей. Еще одну 91-летнюю женщину спасатели вынесли на руках из квартиры на втором этаже. Ей трудно было спуститься самостоятельно.

В 12:07 пожар был локализован, а в 12:40 полностью ликвидирован.

Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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