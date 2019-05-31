Правоохранители искали взрывчатку в Управлении патрульной полиции

Неизвестный сообщил о заминировании.
30 мая в 15:15 в ГУ НП в Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о заминировании Управления патрульной полиции по ул. Шевченко, 315. Об этом сообщили в оперативногй сводке ХОГА.
По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Персонал был эвакуирован.
Во время осмотра помещений, объектов и территории взрывных устройств не обнаружено.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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давл.:
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