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31.05.2019  11:08   

Правоохранители искали взрывчатку в Управлении патрульной полиции

Неизвестный сообщил о заминировании.


// Патрульная полиция

30 мая в 15:15 в ГУ НП в Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о заминировании Управления патрульной полиции по ул. Шевченко, 315. Об этом сообщили в оперативногй сводке ХОГА.

По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Персонал был эвакуирован.

Во время осмотра помещений, объектов и территории взрывных устройств не обнаружено.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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