31.05.2019 11:08

Правоохранители искали взрывчатку в Управлении патрульной полиции

Неизвестный сообщил о заминировании.



// Патрульная полиция

30 мая в 15:15 в ГУ НП в Харьковской области поступило электронное анонимное сообщение о заминировании Управления патрульной полиции по ул. Шевченко, 315. Об этом сообщили в оперативногй сводке ХОГА.

По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы. Персонал был эвакуирован.

Во время осмотра помещений, объектов и территории взрывных устройств не обнаружено.