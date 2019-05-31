Сотню несуществующих работников выявили инспекторы Гоструда за месяц

Главным управлением Гоструда в Харьковской области в течение мая 2019 проведен ряд инспекционных посещений.
В ходе инспекционных посещений установлено 109 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, из них:
– без заключения трудового договора работали 107 человек;
– работников, с которыми заключен трудовой договор, но они допущены к работе без уведомления ГФС - 1;
– на основании договора гражданско-правового характера работал 1 человек.
В течение мая 2019 года по признакам абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено 15 постановлений на общую сумму 7,7 млн грн. За недопуск инспекционного посещения на основании абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗоТ вынесено 1 постановление на сумму 417,3 тыс грн.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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