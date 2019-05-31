31.05.2019 11:50

Сотню несуществующих работников выявили инспекторы Гоструда за месяц

Главным управлением Гоструда в Харьковской области в течение мая 2019 проведен ряд инспекционных посещений.



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В ходе инспекционных посещений установлено 109 работников, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, из них:



– без заключения трудового договора работали 107 человек;

– работников, с которыми заключен трудовой договор, но они допущены к работе без уведомления ГФС - 1;

– на основании договора гражданско-правового характера работал 1 человек.



В течение мая 2019 года по признакам абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено 15 постановлений на общую сумму 7,7 млн грн. За недопуск инспекционного посещения на основании абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗоТ вынесено 1 постановление на сумму 417,3 тыс грн.