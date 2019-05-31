31.05.2019 12:02

Ребенка на велосипеле искали жители трех сел (ФОТО)

Жители трех сел помогли правоохранителям разыскать 9-летнего Максима.



// Нацполиция

30 мая в полицию обратилась мать несовершеннолетнего мальчика и сообщила, что ее сын около 19:30 катался на велосипеде возле дома и исчез. Женщина также отметила, что мальчик плохо говорит. Ранее из дому не уходил.



На поиски молодого жителя поселка Троицкое Первомайского района отправились около 400 человек, среди которых полицейские, сотрудники МЧС, прокуратуры, Первомайской районной администрации, а также жители поселков Ефремовка, Троицкое и Семеновка. Приметы мальчика были размещены в социальных сетях.



Несколько часов подряд односельчане и жители соседних поселков совместно с правоохранителями разыскивали пропавшего ребенка.



Ночью, около 00:15 мальчика нашли сотрудники ювенальной превенции на водоеме неподалеку сел Ефремовка и Троицкое. Как выяснилось, он поехал кататься и заблудился. Ребенка передали родителям в удовлетворительном состоянии.