Под Харьковом у электрички на ходу оторвалось колесо и залетело в вагон (ВИДЕО)

Пассажиры пережили настоящий кошмар, напоминающий сценарий фильма ужасов «Пункт назначения».
У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя, и часть влетела в салон.
По данным очевидцев, никто не пострадал.
Колесо было настолько раскалено, что его пришлось остужать холодной.
Поезд остановили, работники бригады поливали горячую деталь водой.
Один из пассажиров заявил, что сидел рядом с местом, где колесо влетело в вагон, и лишь случайно избежал травмирования.
Пользователи соцсетей пишут, что ЧП случилось 30 мая в 10.40, когда поезд отправился от станции Черноглазовка. Оторвавшаяся деталь очень похожа на полуфланец муфты редуктора.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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