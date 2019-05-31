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31.05.2019  13:31   

Под Харьковом у электрички на ходу оторвалось колесо и залетело в вагон (ВИДЕО)

Пассажиры пережили настоящий кошмар, напоминающий сценарий фильма ужасов «Пункт назначения».


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У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя, и часть влетела в салон.

По данным очевидцев, никто не пострадал. 

Колесо было настолько раскалено, что его пришлось остужать холодной.

Поезд остановили, работники бригады поливали горячую деталь водой.

Один из пассажиров заявил, что сидел рядом с местом, где колесо влетело в вагон, и лишь случайно избежал травмирования.

Пользователи соцсетей пишут, что ЧП случилось 30 мая в 10.40, когда поезд отправился от станции Черноглазовка. Оторвавшаяся деталь очень похожа на полуфланец муфты редуктора.

 

Источник:   Жить в Харькове
 Тэги:  элекричка, авария, колесо, харьков, ремонт
 
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