31.05.2019 13:31

Под Харьковом у электрички на ходу оторвалось колесо и залетело в вагон (ВИДЕО)

Пассажиры пережили настоящий кошмар, напоминающий сценарий фильма ужасов «Пункт назначения».



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У электрички Харьков - Золочев на ходу у одного из вагонов разрушилась резинокордная муфта редуктора тягового двигателя, и часть влетела в салон.

По данным очевидцев, никто не пострадал.

Колесо было настолько раскалено, что его пришлось остужать холодной.

Поезд остановили, работники бригады поливали горячую деталь водой.

Один из пассажиров заявил, что сидел рядом с местом, где колесо влетело в вагон, и лишь случайно избежал травмирования.

Пользователи соцсетей пишут, что ЧП случилось 30 мая в 10.40, когда поезд отправился от станции Черноглазовка. Оторвавшаяся деталь очень похожа на полуфланец муфты редуктора.