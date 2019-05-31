31.05.2019 13:45

Заснул и не проснулся: В МВД рассказали детали гибели подростка от наркотиков на Харьковщине

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти подростка.



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По данным полиции, парень пришел в гости к своему 18-летнему товарищу и принес с собой наркотическое средство, которое они вместе приняли. Через некоторое время подростки заснули.

Проснувшись, владелец дома пытался разбудить гостя, но не смог этого сделать. В это время домой вернулась его мать, которая и вызвала "скорую" помощь.

Врачи констатировали смерть 17-летнего парня.

Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти.

18-летнему парню также стало плохо. Его доставили в больницу с подозрением на отравление наркотическими веществами. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".