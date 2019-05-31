31.05.2019 14:25

Автошкола, в которой училась Зайцева, а не исправила нарушения и закрылась

Автошкола, в которой училась Зайцева, а не исправила нарушения и закрылась.



// facebook

Об этом в студии 'Oboz.TV' заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

'Если говорить исключительно по формальным признакам, то автошкола имела тот перечень нарушений, которые в аккредитационной комиссии были рассмотрены. Это касалось материально-технической базы.

"Понимая общественный резонанс, это мое мнение, они решили их исправлять, потому что им все равно не дали бы нормально уже жить после этого резонанса, который до сих пор не утихает. Поэтому, наверное, они решили закрывать в принципе деятельность автошколы", - сказал он.

Криклий отметил, что 'через дерегуляции и отсутствие проверок' сервисный центр МВД лишен функции проверки автошкол.

Они возможны только в случае чрезвычайных происшествий.

'"И в данном случае автошколу, где училась госпожа Зайцева, проверяло Следственное управление Харьковской области. Специалисты Управления эти факты проявляли в рамках следственных действий, в том числе проверяли наличие журналов, была ли она на учебе, или подписывалась в журналах во время посещения занятий. Были обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем нам сообщили и мы это обращение рассмотрели. Но инспекционного формата, когда мы выходим, проверяем, как работает автошкола, у нас нет", - подытожил Криклий.