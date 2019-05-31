На Салтовке столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 30 мая на ул. Леся Сердюка, 41.
Участниками происшествия стали автомобиль Mitsubishi и автомобиль Skoda, сообщили в пресс-службе ПАтрульной полиции
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Mitsubishi.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
влажн.:
давл.:
ветер: