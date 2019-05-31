Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке столкнулись две иномарки (ФОТО)
31.05.2019  16:34   

На Салтовке столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около шести часов вечера 30 мая на ул. Леся Сердюка, 41.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль Mitsubishi и автомобиль Skoda, сообщили в пресс-службе ПАтрульной полиции

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля Mitsubishi.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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