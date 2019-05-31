31.05.2019 18:23

В Харькове женщина покончила с собой, выбросившись из окна

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего



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В Харькове женщина покончила с собой, выбросившись из окна. Об этом NewsRoom стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Немышлянском районе города на улице Благодатной, вчера, 30 мая. По данным следствия, женщина 1975 года рождения выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. От полученных трав харьковчанка скончалась. На месте силовики нашли предсмертную записку. После предварительного осмотра тело без видимых следов насильственной смерти стражи порядка направили в морг.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.