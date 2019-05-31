Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове женщина покончила с собой, выбросившись из окна
31.05.2019  18:23   

В Харькове женщина покончила с собой, выбросившись из окна

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего


// facebook

В Харькове женщина покончила с собой, выбросившись из окна. Об этом NewsRoom стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Немышлянском районе города на улице Благодатной, вчера, 30 мая. По данным следствия, женщина 1975 года рождения выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. От полученных трав харьковчанка скончалась. На месте силовики нашли предсмертную записку. После предварительного осмотра тело без видимых следов насильственной смерти стражи порядка направили в морг.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 

 

Источник:   NewsRoom
 Тэги:  суицид, окно, харьков, женщина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.03 Криминал и происшествия Полиция открыла уголовное производство по факту смерти 18-летней харьковчанки 11.03 Криминал и происшествия Смерть на дереве у заброшки: в петле найден повесившийся 15-летний парень 05.03 Криминал и происшествия Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Шевченковском районе
 
 

Видео

Ночью на Салтовской линии метрополитена прошли масштабные учения. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 