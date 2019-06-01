01.06.2019 11:55

Рецидивист-грабитель вытащил сбережения из-под подушки пожилой женщины, пока она спала

Дергачевский районный суд поддержал позицию местной прокуратуры и признал виновным 23-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, в совершении грабежа с проникновением в жилище



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Происшествие случилось в ноябре 2017 года. Несколькими месяцами ранее мужчина вернулся домой после отбывания наказания за совершение краж и грабежей. Он узнал, что соседка собрала значительную сумму средств и решил ее ограбить.



Злоумышленник пришел к домовладениям женщины и зашел в дом. Хозяйка спала.



Он обыскал дом и, ничего не найдя, подошел к кровати, на которой отдыхала старушка. Он заметил, что под подушкой, на которой спала женщина, спрятано пальто. Вор потихоньку его вытащил и нашел в кармане 15 тыс. грн.



Когда женщина проснулась утром, она поняла, что ее ограбили и вызвала милицию.

Как рассказал руководитель Дергачевского местной прокуратуры Андрей Кравченко, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы.