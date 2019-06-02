Грузовик подбил мотоциклиста на Салтовке

Авария произошла 1 июня на ул. Сивeрской, 184б.
Участниками ДТП стали автомобиль "ГАЗ" и мотоцикл "Сузуки".
По предваритльной информации водитель автомобиля допустил столкновение с мотоциклом.
В результате ДТП пострадавших нет.
На водителя "ГАЗ" патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.
Сегодня звезды обещают удачливость, активность, ясность мысли. Однако следите за тем, чтобы ваша уверенность в себе не переросла в самоуверенность! В целом же день сегодня благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. В плане самочувствия день тоже неплох: иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью. Но будьте осторожнее: вера в свои силы может быть так велика, что заставит вас одеться не по погоде или пренебречь правилами дорожного движения.
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