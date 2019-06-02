Главная Новости Криминал и происшествия Грузовик подбил мотоциклиста на Салтовке
02.06.2019  11:03   

Грузовик подбил мотоциклиста на Салтовке

Авария произошла 1 июня на ул. Сивeрской, 184б.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль "ГАЗ" и мотоцикл "Сузуки".

По предваритльной информации водитель автомобиля допустил столкновение с мотоциклом.

В результате ДТП пострадавших нет.

На водителя "ГАЗ" патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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