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02.06.2019  19:22   

Мужчина убил сына и застрелился

На Харьковщине мужчина убил родного сына. После совершения преступления гражданин застрелился.


// Нацполиция

2 июня в 15:07 в Чугуевский отдела полиции обратилась местная жительница. Женщина сообщила о том, что услышала выстрелы в одном из частных домовладений в городе Чугуев.

Выездом на место происшествия и в ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну. После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза.

Предварительно, злоумышленник в день трагедии употреблял алкоголь.

Следователями Чугуевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, самоубийство, полиция, харьков
 
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