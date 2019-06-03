Главная Новости Криминал и происшествия Педиатр из пригорода спас жестоко избитого подростками мужчину (ФОТО)
03.06.2019  08:41   

Педиатр из пригорода спас жестоко избитого подростками мужчину (ФОТО)

В Люботине несовершеннолетние избили 44-летнего мужчину, который приехал в город из Богодуховского района.


// facebook

Об этом сообщил педиатр Денис Арман в Facebook.  Мужчину 2 июня обнаружили за забором дома, где живет педиатр.

«Не смог дозвониться в «скорую», люди подсказали обратится ко мне за помощью. Он пришел к калитке моего дома и стал звать на помощь. Я осмотрел его - тяжелый. Закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, подкожная эмфизема. Вызвал «103»», - рассказывает молодой человек.

По словам Армана, «скорая» приехала через 30 минут из Харькова. До приезда «скорой» он ввел пострадавшему обезболивающее, поставил капельницу.

Источник:   SQ
 Тэги:  жертва, подростки, харьков, пригород, избиение, скорая, педиатр
 
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