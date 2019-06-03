Педиатр из пригорода спас жестоко избитого подростками мужчину (ФОТО)

В Люботине несовершеннолетние избили 44-летнего мужчину, который приехал в город из Богодуховского района.
Об этом сообщил педиатр Денис Арман в Facebook. Мужчину 2 июня обнаружили за забором дома, где живет педиатр.
«Не смог дозвониться в «скорую», люди подсказали обратится ко мне за помощью. Он пришел к калитке моего дома и стал звать на помощь. Я осмотрел его - тяжелый. Закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, подкожная эмфизема. Вызвал «103»», - рассказывает молодой человек.
По словам Армана, «скорая» приехала через 30 минут из Харькова. До приезда «скорой» он ввел пострадавшему обезболивающее, поставил капельницу.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
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