03.06.2019 08:41

Педиатр из пригорода спас жестоко избитого подростками мужчину (ФОТО)

В Люботине несовершеннолетние избили 44-летнего мужчину, который приехал в город из Богодуховского района.



// facebook

Об этом сообщил педиатр Денис Арман в Facebook. Мужчину 2 июня обнаружили за забором дома, где живет педиатр.

«Не смог дозвониться в «скорую», люди подсказали обратится ко мне за помощью. Он пришел к калитке моего дома и стал звать на помощь. Я осмотрел его - тяжелый. Закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, подкожная эмфизема. Вызвал «103»», - рассказывает молодой человек.

По словам Армана, «скорая» приехала через 30 минут из Харькова. До приезда «скорой» он ввел пострадавшему обезболивающее, поставил капельницу.