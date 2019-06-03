Двое человек сгорели заживо на пожаре один получил серьезные ожоги – пресс служба ГСЧС

На прошлой неделе, с 27 мая по 03 июня, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.
В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 222 раза выезжали по сигналу «Тревога».
Из них 78 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 26 выездов для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 20 на дежурство - 7, 91 - другие выезды.
Результате пожаров 2 человека погибли и еще один получил травмы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах было спасено 4 человека (в т.ч. 1 ребенок) и эвакуированы 14 человек.
Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 20 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.
Всего было обнаружено и обезврежено 265 боеприпасов, среди которых: 227 артснарядов, 22 минометные мины, 15 гранат, 100 патронов и 1 взрывоопасный предмет другого типа.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове ожидается пасмурная погода – во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками. Без существенных осадков.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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