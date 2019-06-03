Главная Новости Криминал и происшествия Двое человек сгорели заживо на пожаре один получил серьезные ожоги – пресс служба ГСЧС
03.06.2019  10:00   

Двое человек сгорели заживо на пожаре один получил серьезные ожоги – пресс служба ГСЧС

На прошлой неделе, с 27 мая по 03 июня, подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.


://kh.dsns.gov.ua

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 222 раза выезжали по сигналу «Тревога».

Из них 78 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 26 выездов для помощи населению, на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны - 20 на дежурство - 7, 91 - другие выезды.  

Результате пожаров 2 человека погибли и еще один получил травмы. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей на пожарах было спасено 4 человека (в т.ч. 1 ребенок) и эвакуированы 14 человек.  

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 20 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны.

Всего было обнаружено и обезврежено 265 боеприпасов, среди которых: 227 артснарядов, 22 минометные мины, 15 гранат, 100 патронов и 1 взрывоопасный предмет другого типа.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, тушение, харьков, спасатели, разминирование, взрыв, стнаряд, мина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия 36 спасателей тушили пожар на нефтебазе 31.05 Криминал и происшествия Из-за пожара на кухне эвакуировали жильцов пятиэтажки (ФОТО) 30.05 Криминал и происшествия Под Харьковом сгорел автомобиль налогового ревизора
 
 

Видео

Игорь Терехов: В Харькове взяли курс для привлечения инвесторов
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 