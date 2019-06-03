03.06.2019 10:59

Спасатели прокомментировали ликвидацию пожара на нефтебазе (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

2 июня в 11:06 в дежурную часть ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре, который возник по адресу в поселке Андреевка, Балаклейского района, где находится Шебелинское отделение по переработке газового конденсата и нефти Управление переработки газа и газового конденсата АО «Укргаздобыча».



://kh.dsns.gov.ua

Пожару предшествовал разлив присадок дизельного топлива «Шебель», произошедшего на площади 50 кв.м.

Сообщение об этом спасателям 15-й объектовой части ГСЧС поступило в 10:45 от работников предприятия. Выброс произошел в результате нарушения нормальных параметров работы в установке технологического смешивания топливных присадок. Уже в 10:47 к месту вызова прибыло отделение спасателей этой части. Начальник караула оценил ситуацию и начал охлаждения установки. В 10:55 спасатели обнаружили испарения с люке емкости Е-26, после чего было принято решение о вызове второго отделения 15-й части. В это время произошло возгорание в емкости Е-26 с последующим горением разлитых присадок.

Учитывая осложнение ситуации, руководитель тушения пожара вызвал дополнительно силы и средства согласно плану их привлечения. Так к месту происшествия в кратчайшие сроки были стянуты автомобиль порошкового тушения, 2 отделения 42-й, 1 отделение 23-й Государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС и Андреевскую местную пожарную команду. Одновременно с вызовом дополнительных сил были включить системы пенного пожаротушения технологической установки и ближайшей насосной станции.

На охлаждение технологических установок пожарные подали 7 водяных стволов, а на тушение разлитой горючей жидкости - огнетушащий порошок.

В 11:42 пожар оперативно локализовали. В 12:12 его уже полностью удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту пожара. От ГСЧС в ликвидации данной чрезвычайной ситуации принимали участие 6 единиц основной пожарной техники, автомобиль порошкового тушения и 22 человека личного состава.

Им помогали 5 волонтеров местной пожарной охраны.

Действиями спасателей руководил начальник ГУ ДСНС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.