03.06.2019 11:10

Харьков теряет интерес для автоугонщиков

Каждую четвертую машину украли в столице, вернули меньше трети.



// facebook

В 2018 году в Украине угнали 4092 автомобиля (в 2017-м – 5684), из которых почти каждый четвертый – в Киеве, сообщают медиа со ссылкой на данные Национальной полиции. Чаще всего крадут недорогие марки (ВАЗ и Daewoo) и престижные – японского и немецкого производства (Toyota, Mercedes и Honda).

Вместе с тем отмечается, что из украденных в первом квартале 2019 года 766 автомобилей правоохранители смогли вернуть своим собственникам только 250 (чуть более 30%).

В департаменте уголовного розыска Национальной полиции сообщают, что угоняют чаще всего со стихийных автостоянок. Именно поэтому Киев, Харьков и другие областные центры попадают в повышенную зону риска, так как в этих городах лучше развита дорожно-транспортная инфраструктура, а следственно – больше возможностей оставить свое авто, например, просто на обочине.

Среди любимых мест автоугонщиков – дворы многоэтажек и парковки ТРЦ. Одной из самых больших проблем Харькова остается существенная нехватка парковочных площадок. Это не только заставляет водителей оставлять машины где попало, но и подбивает воров ловить «легкую наживу». Город расширяются в основном за счет многоэтажек, многие из которых не имеют подземного паркинга.

В общем, за первые три месяца 2019 года чаще всего угоняли машины в следующих областях, включая столицу: