03.06.2019 11:26

В пригороде Харькова безработный стулом забил насмерть собутыльника

За совершение уголовного преступления работники Харьковского отдела полиции задержали 38-летнего жителя поселка Подолёх.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение об убийстве поступило в полиции 2 июня от 64-летнего родственника умершего. Заявитель рассказал, что позвонил своему племяннику, но вместо него трубку взял неизвестный и сказал, что его родственник умер.

По указанному адресу немедленно выехали руководство и следственно-оперативная группа полиции. На месте происшествия в квартире правоохранители обнаружили на полу тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

Как рассказал начальник Харьковского отдела полиции Александр Козленко, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разоблачили в совершении преступления безработного, ранее судимого 38-летнего знакомого погибшего. Злоумышленник не стал отрицать своей вины. Он рассказал, что во время распития спиртных напитков между ними возникла ссора, в ходе которой он стулом и руками нанес знакомому удары в область головы и туловища. После чего забрал мобильный телефон у умершего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.