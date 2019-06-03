03.06.2019 12:37

Пожилая летняя женщина упала в трехметровый колодец

Спасателям понадобилось 15 минут, чтобы спасти пострадавшую.



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2 июня в 18:52 поступило сообщение о том, что 70-летняя женщина упала в заброшенный колодец глубиной три метра на улице Силикатной, 21 в поселке Купянск-Узловой.



Прибывшие на место сотрудники ГСЧС оценили обстановку, и один из спасателей спустился в колодец по лестнице-палке.



Он обвязал упавшую в колодец женщину спасательной веревкой, пожарным и строительным поясами, после чего его коллеги вытащили ее на поверхность.



Сложности спасателям добавил тот факт, что пострадавшая весила более 100 кг. Тем не менее, работы по спасению заняли около 15 минут.



Во время спасательной операции признаков переломов или других критических повреждений у пострадавшей обнаружено не было. Это впоследствии подтвердили и медики. После медицинской консультации женщина была отпущена домой.