03.06.2019 12:59

Налоговая предупреждает: телефонные мошенники прикидываются фискалами

На сегодняшний день имеют место отдельные случаи вымогательства неизвестными лицами денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности.



// ГФС

Мошенники звонят якобы от имени руководства органов ГФС региона и требуют деньги для улаживания вопросов «проверок», или на какие-то другие нужды.



Если подобные звонки случились (или были), нужно не замалчивать факты, а немедленно звонить на Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 4), сообщают в ГУ ГФС в Харьковской области.