Главная Новости Криминал и происшествия Налоговая предупреждает: телефонные мошенники прикидываются фискалами
03.06.2019  12:59   

Налоговая предупреждает: телефонные мошенники прикидываются фискалами

На сегодняшний день имеют место отдельные случаи вымогательства неизвестными лицами денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности.


// ГФС

Мошенники звонят якобы от имени руководства органов ГФС региона и требуют деньги для улаживания вопросов «проверок», или на какие-то другие нужды.

Если подобные звонки случились (или были), нужно не замалчивать факты, а немедленно звонить на Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 4), сообщают в ГУ ГФС в Харьковской области.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  мошенничество, гфс, харьков
 
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