Налоговая предупреждает: телефонные мошенники прикидываются фискалами

На сегодняшний день имеют место отдельные случаи вымогательства неизвестными лицами денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности.
Мошенники звонят якобы от имени руководства органов ГФС региона и требуют деньги для улаживания вопросов «проверок», или на какие-то другие нужды.
Если подобные звонки случились (или были), нужно не замалчивать факты, а немедленно звонить на Антикоррупционный сервис ГФС Украины «Пульс» по тел. 0-800-501-007 (направление 4), сообщают в ГУ ГФС в Харьковской области.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове ожидается пасмурная погода – во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками. Без существенных осадков.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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