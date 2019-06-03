Повесившегося мужчину нашли в лесу под Харьковом (ОРИЕНТИРОВКА)

В воскресенье утром там был обнаружен труп неизвестного гражданина, сообщили NewsRoom источники в правоохранительных органах.

В данный момент силовики не установили его личность.

На вид мужчине 40-50 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в синюю футболку с надписью Diesel, синие мокасины, штаны и кепку.

Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о личности погибшего, сообщить в полицию любым удобным способом.