Повесившегося мужчину нашли в лесу под Харьковом (ОРИЕНТИРОВКА)

Труп нашли в лесу рядом с поселком Старый Мерчик Валковского района.
В воскресенье утром там был обнаружен труп неизвестного гражданина, сообщили NewsRoom источники в правоохранительных органах.
В данный момент силовики не установили его личность.
На вид мужчине 40-50 лет, рост около 180 см, плотного телосложения, был одет в синюю футболку с надписью Diesel, синие мокасины, штаны и кепку.
Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о личности погибшего, сообщить в полицию любым удобным способом.
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