Харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, приговорили к тюремному заключению

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего харьковчанина в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозах убийством своему товарищу.
Инцидент произошел в августе 2017 года. Товарищи совместно употребляли алкоголь дома у злоумышленника. На бытовой почве у них возник конфликт. Хозяин решил доказать свое превосходство. Он закрыл дверь на ключ, взял нож и, подойдя к гостю, ударил его в спину. Затем, размахивая ножом, начал угрожать убийством и заставлять гостя выпрыгнуть из окна 4-го этажа. Мужчине ничего не оставалось, как выполнить эти требования.
Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. После падения с высоты мужчина получил многочисленные переломы и разрывы внутренних органов. 31-летний мужчина остался парализованным и нуждается в постоянном постороннем уходе.
Злоумышленник осужден к 7 годам лишения свободы. Приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове ожидается пасмурная погода – во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками. Без существенных осадков.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
влажн.:
давл.:
ветер: