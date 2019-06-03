03.06.2019 14:35

Харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, приговорили к тюремному заключению

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего харьковчанина в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозах убийством своему товарищу.



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Инцидент произошел в августе 2017 года. Товарищи совместно употребляли алкоголь дома у злоумышленника. На бытовой почве у них возник конфликт. Хозяин решил доказать свое превосходство. Он закрыл дверь на ключ, взял нож и, подойдя к гостю, ударил его в спину. Затем, размахивая ножом, начал угрожать убийством и заставлять гостя выпрыгнуть из окна 4-го этажа. Мужчине ничего не оставалось, как выполнить эти требования.



Пострадавший выжил, но получил тяжелые травмы. После падения с высоты мужчина получил многочисленные переломы и разрывы внутренних органов. 31-летний мужчина остался парализованным и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Злоумышленник осужден к 7 годам лишения свободы. Приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование. Сейчас по требованию прокуратуры осужденный находится под стражей.