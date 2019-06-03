03.06.2019 15:18

Сегодня в Харькове «заминировали» аэропорт, больницы и жилые дома

Полиция проверяет информацию о заминировании 31 объекта в Харькове.



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Сообщение о закладке взрывчатки в аэропорту, 7 больницах и 23 зданиях Харькова поступило в полицию 3 июня в 10:30.



По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.



В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.