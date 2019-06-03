Главная Новости Криминал и происшествия Сегодня в Харькове «заминировали» аэропорт, больницы и жилые дома
03.06.2019  15:18   

Сегодня в Харькове «заминировали» аэропорт, больницы и жилые дома

Полиция проверяет информацию о заминировании 31 объекта в Харькове.


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Сообщение о закладке взрывчатки в аэропорту, 7 больницах и 23 зданиях Харькова поступило в полицию 3 июня в 10:30.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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