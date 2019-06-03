Сегодня в Харькове «заминировали» аэропорт, больницы и жилые дома

Полиция проверяет информацию о заминировании 31 объекта в Харькове.
Сообщение о закладке взрывчатки в аэропорту, 7 больницах и 23 зданиях Харькова поступило в полицию 3 июня в 10:30.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Проводится эвакуация граждан.
В настоящее время специалисты осматривают помещения и прилегающие территории.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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