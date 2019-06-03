03.06.2019 16:14

Мужчина, получивший более 70% ожогов тела на пожаре, умер в реанимации

Смерть наступила днем в понедельник в ожоговом центре.



// ГСЧС

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей Харьковской городской больницы скорой помощи.

Заведующий ожоговым отделением больницы Аслан Цогоев сообщил, что мужчина скончался сегодня после 15.00.

Напомним, 51-летний мужчина пострадал вечером 28 мая во время пожара на территории частного домохозяйства по ул. Каштановой, 36 в поселке Золочев.

Пожар начался в гараже, где хранились большие запасы топлива. Пострадавший электронасосом переливал топливо из пластиковой емкости, находящейся в микроавтобусе «Mercedes Sprinter», в емкость, которая была в гараже. Произошло короткое замыкание, и начался пожар. Мужчина сел за руль горящего микроавтобуса и выехал на нем со двора. Когда прибыли спасатели, хозяин выбежал к ним навстречу в шоковом состоянии, обугленной одежде и вскоре потерял сознание. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр Харькова.