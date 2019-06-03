03.06.2019 17:03

Семилетний ребенок отправился куда глаза глядят: на мать составили протокол

На Харьковщине полицейские оперативно разыскали семилетнего мальчика.



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Вечером 2 июня 34-летняя жительница пгт Краснопавловка сообщила в полицию об исчезновении малолетнего сына. Она объяснила, что мальчик утром ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.



На поиски пропавшего были задействованы участковые офицеры полиции, работники сектора ювенальной превенции и группы реагирования патрульной полиции Лозовского отдела полиции.

Ребенка нашли на территории поселка. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. С парнем провели профилактическую беседу и вернули домой.



В отношении женщины работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.