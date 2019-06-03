Семилетний ребенок отправился куда глаза глядят: на мать составили протокол

На Харьковщине полицейские оперативно разыскали семилетнего мальчика.
Вечером 2 июня 34-летняя жительница пгт Краснопавловка сообщила в полицию об исчезновении малолетнего сына. Она объяснила, что мальчик утром ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
На поиски пропавшего были задействованы участковые офицеры полиции, работники сектора ювенальной превенции и группы реагирования патрульной полиции Лозовского отдела полиции.
Ребенка нашли на территории поселка. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. С парнем провели профилактическую беседу и вернули домой.
В отношении женщины работники полиции составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
влажн.:
давл.:
ветер: