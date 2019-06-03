За совершение особо тяжкого преступления разыскивается Виктор Осовой (ФОТО)

Работники Змиевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области устанавливают местонахождение Виктора Осового, 1970 года рождения.
Мужчина подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Змиевской отдела полиции по телефонам: 102, (05747) 3-49-93, 050-305-52-33 или другим доступным для вас способом», – обращаются правоохранители.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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