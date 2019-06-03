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03.06.2019  18:21   

Жительницу Новой Баварии избили и ограбили по дороге в церковь

Полицейские оперативно раскрыли грабеж.


// Нацполиция

Преступление произошло в Новобаварском районе города.

2 июня 64-летняя харьковчанка обратилась в полицию с заявленим об ограблении. Женщина рассказала правоохранителям, что утром она вместе с дочкой шла в церковь. К ним подбежал неизвестный мужчина и неожиданно ударил ее кулаком в лицо. Пытаясь забрать сумку, нанес ей еще несколько ударов. После этого злоумышленник забрал сумку, в которой находилось пенсионное удостоверение, одежда и другие личные вещи женщины, и побежал в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность правонарушителя по указанным приметам и задержали его. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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