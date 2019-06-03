03.06.2019 18:21

Жительницу Новой Баварии избили и ограбили по дороге в церковь

Полицейские оперативно раскрыли грабеж.



// Нацполиция

Преступление произошло в Новобаварском районе города.



2 июня 64-летняя харьковчанка обратилась в полицию с заявленим об ограблении. Женщина рассказала правоохранителям, что утром она вместе с дочкой шла в церковь. К ним подбежал неизвестный мужчина и неожиданно ударил ее кулаком в лицо. Пытаясь забрать сумку, нанес ей еще несколько ударов. После этого злоумышленник забрал сумку, в которой находилось пенсионное удостоверение, одежда и другие личные вещи женщины, и побежал в неизвестном направлении.



Полицейские установили личность правонарушителя по указанным приметам и задержали его. Им оказался 43-летний ранее судимый местный житель. Вещественные доказательства изъяты.



По данному факту следователем Новобаварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.



Следственные действия продолжаются.