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03.06.2019  19:21   

Полуголый мужчина с топором бегал по проспекту Лозовой (ФОТО)

Работники полиции задержали мужчину за хулиганские действия


// Нацполиция

1 июня в 23:20 в Лозовской отдел полиции сообщили о том, что по проспекту Победы разгуливает с топором мужчина и угрожает им прохожим.

По прибытию на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  топор, полиция, харьков
 
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