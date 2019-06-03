Полуголый мужчина с топором бегал по проспекту Лозовой (ФОТО)

Работники полиции задержали мужчину за хулиганские действия
1 июня в 23:20 в Лозовской отдел полиции сообщили о том, что по проспекту Победы разгуливает с топором мужчина и угрожает им прохожим.
По прибытию на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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