03.06.2019 19:21

Полуголый мужчина с топором бегал по проспекту Лозовой (ФОТО)

Работники полиции задержали мужчину за хулиганские действия



// Нацполиция

1 июня в 23:20 в Лозовской отдел полиции сообщили о том, что по проспекту Победы разгуливает с топором мужчина и угрожает им прохожим.



По прибытию на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний местный житель. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.



Досудебное расследование продолжается.