Главная Новости Криминал и происшествия В полиции отчитались о проверке заминированных объектов в Харькове
03.06.2019  18:48   

В полиции отчитались о проверке заминированных объектов в Харькове

По состоянию на 18.00 правоохранители проверили информацию о заминировании 18 объектов в Харькове.


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Проверены аэропорт, часть больниц и жилых зданий Харькова.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 13405 кв. метров помещений и 14 150 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 231 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Проверка еще 13 объектов продолжается.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в зданиях Харькова, аэропорта и медицинских учреждениях поступила в полицию 3 июня.

На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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