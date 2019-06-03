03.06.2019 18:48

В полиции отчитались о проверке заминированных объектов в Харькове

По состоянию на 18.00 правоохранители проверили информацию о заминировании 18 объектов в Харькове.



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Проверены аэропорт, часть больниц и жилых зданий Харькова.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 13405 кв. метров помещений и 14 150 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 231 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Проверка еще 13 объектов продолжается.



Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в зданиях Харькова, аэропорта и медицинских учреждениях поступила в полицию 3 июня.



На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.



Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.