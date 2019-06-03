Полиция проверила все «заминированные» объекты в Харькове

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сообщение о закладке взрывчатки в 31 объекте города, среди которых жилые дома, аэропорт и медицинские закладады, поступило в полицию 03 июня.
На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 42405 кв. метров помещений и 30 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 233 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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