03.06.2019 22:09

Полиция проверила все «заминированные» объекты в Харькове

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



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Сообщение о закладке взрывчатки в 31 объекте города, среди которых жилые дома, аэропорт и медицинские закладады, поступило в полицию 03 июня.



На местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.



Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 42405 кв. метров помещений и 30 600 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 233 человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.